اليوم السابع
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اتحاد شباب كفر الشيخ ينظم احتفالية لأطفال "قادرون باختلاف" فى البرلس.. صور

الجمعة، 07 يوليو 2023 07:40 م
اتحاد شباب كفر الشيخ ينظم احتفالية لأطفال "قادرون باختلاف" فى البرلس.. صور احتفالية خاصة لأطفال البرلس القادرون باختلاف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم اتحاد شباب كفر الشيخ، احتفالية خاصة بالأطفال من ذوي القدرات والأيتام، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع ببرج البرلس، بمركز شباب برج البرلس بحضور عدد من قيادات الاتحاد وأعضاء وقيادات أمانة مدينة برج البرلس ولفيف من الشخصيات العامة داخل المحافظة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتهدف الفاعلية إلى تقديم الدعم والرعاية للأطفال ذوي الهمم والأيتام، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات. وشملت الفاعلية مجموعة واسعة من الأنشطة والألعاب والترفيه، مثل الألعاب الرياضية والأنشطة الفنية والحرفية،  فى إطار التضامن بين المؤسسات الخيرية والتطوعية والمجتمع المحلي والشبابي لتوفير الفرحة والسعادة للأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم والاهتمام.

ويعبر هذا الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لذوي الهمم والأيتام عن الدور الحيوي الذي يلعبونه في المجتمع، ويؤكد على أهمية دعمهم وتمكينهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة في بناء مستقبل مصر الزاهر.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم الدعم والرعاية للكيانات الشبابية فى إطار تحقيق رؤية الدولة المصرية واهتمامها بملف تمكين الشباب وتحملهم المسؤلية المجتمعية.

 

ويعد الاتحاد أبرز الكيانات الشبابية بالمحافظة الذى يسعى لتقديم الخدمات التطوعية لخدمة المجتمع وتتعدد مشاركاته الفاعلة في البرامج والفعاليات التي تهدف لخدمة المجتمع التي تتم من خلال الهيئات الشبابية والرياضية.

كما أوضح محمد المعداوى رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، أن الإتحاد يفخر بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع في برج البرلس، ويتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الخيرية المماثلة في المستقبل، كما وجه الشكر لجميع الحضور على دعمهم ومشاركتهم الفعالية المميزة، التي تعكس روح العطاء والتضامن المجتمعي في مدن وقرى كفر الشيخ، ووجه الشكر لأمانة مدينة برج البرلس غلي المجهود العظيم المبذول لاسعاد الاطفال.

كما وجه اتحاد شباب كفر الشيخ، الدعوة لكل من يهتم بقضايا الأيتام والأطفال ذوي الهمم للانضمام إليهم ودعمهم في مثل هذه الفاعليات الخيرية المماثلة، جاء ذلك بحضور المهندس نعيم سليمان، الدكتور حسام إمام، الأستاذ مصطفى شوكت، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد، الدكتور حسام اليمني، منسق عام مدينة برج البرلس، وحسام حواش، أمين لجنة ذوي الهمم المركزية ورانيا القصاص مسئول ملف البروتوكولات.

 

الحضور من الاطفال
الحضور من الاطفال

 

المتطوعين من الشباب والفتيات
المتطوعين من الشباب والفتيات

 

بمشاركة 200 طفل من ذوي الهمم والايتام إحتفالية خاصة لأطفال البرلس
بمشاركة 200 طفل من ذوي الهمم والايتام إحتفالية خاصة لأطفال البرلس

 

تواجد كبير من المشاركين
تواجد كبير من المشاركين

 

حضور عدد كبير من الاطفال
حضور عدد كبير من الاطفال

 

 
 
 

 


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