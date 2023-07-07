إيطاليا تنظم مؤتمرا أوروبيا - أفريقيا بشأن الهجرة غير الشرعية 23 يوليو

فاطمة شوقى

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، أن الحكومة الإيطالية ستنظم في 23 يوليو الجاري "مؤتمرا حكوميا كبيرا" بين دول افريقية وأوروبية بشأن ملف الهجرة.

وأشارت وكالة آكى الإيطالية إلى أنه جرى الحديث في وقت سابق عن تنظيم هذا المؤتمر من أجل "معالجة جذرية" لأسباب الهجرة غير النظامية خلال لقاء لرئيسة الوزراء جورجا ميلونى مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال تاياني، في حديث مع إحدى قنوات التلفزة مساء أمس الخميس إن "إيطاليا لا يمكنها رعاية جميع المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا"، ولكنها على استعداد "لاستقبال مهاجرين نظاميين يأتون إلى العمل"، وأضاف "نحن مستعدون لزيادة العدد أيضًا إلى أكثر من 120 ألفا سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة".

وبشأن الهجرة غير النظامية، قال تاياني "يجب ان ندافع عن حدودنا ، ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، فنحن بحاجة أيضًا إلى دول أخرى".