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إنهيار جزئي بعقار قديم بحارة الدقهلية في بورسعيد

الجمعة، 07 يوليو 2023 11:41 م
إنهيار جزئي بعقار قديم بحارة الدقهلية في بورسعيد إنهيار جزئي بعقار قديم- أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، انهيار جزء من عقار قديم بحارة الدقهلية نطاق حي العرب دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
ورد بلاغًا إلى إدارة الحماية المدنية يفيد انهيار جزء من عقار قديم بحارة الدقهلية نطاق حي العرب، فتوجهت قوات الحماية المدنية والشرطة برفقتها سيارة الإسعاف إلى المنطقة، وتبين حدوث إنهيار جزئي في العقار، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة وحصر التلفيات.
 
 
 

 


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