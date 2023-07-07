إنشاء وتطوير 9 وحدات إسعاف بقرى حياة كريمة بمركز ناصر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ناصر التابعة لمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ" اليوم السابع" إن قرى مركز ناصر تشهد تنفيذ 9 مشروعات فى مجال وحدات الإسعاف على مستوى القرى بالمركز.

وأضاف على يوسف أن المشروعات التسعة التى يتم تنفيذها فى مجال مرافق الإسعاف تشمل "إنشاء جديد وتطوير وحدات قائمة"بقرى كوم أبوخلاد، الحمام، دنديل، أبوصالح، بهبشين بجانب وحدتين ببندر ناصر"تطويرإنشاء جديد.

وأضاف على يوسف أن مرفق الإسعاف الجديدة تضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.،للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية.