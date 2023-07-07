إصابة 7 أشخاص فى حادث سيارة بالطريق الصحراوى الغربي في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديداً بالقرب مدخل قرية تونا الجبل التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي.

علي الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وسلامة باقي الركاب، كما تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القياده بيد سائق السيارة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، تحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.