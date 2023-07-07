إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولى، بمحافظة الغربية، إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة في الأراضى الزراعية نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.