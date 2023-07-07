إصابة 4 من بينهم 3 برش خرطوش فى مشاجرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات المصاهرة، نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص من بينهم 3 أشخاص برش خرطوش، تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، ووجود مصابين، وتم الدفع بالقوات لمكان المشاجرة، وتمت السيطرة عليها وضبط المتهمين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصابين بناحية مزاتا دائرة مركز دار السلام، حيث تبين أنها بين كل "طرف أول" محمود ع م 32 سنة عامل زراعي مصاباً "برش خرطوش بالصدر والذراع الأيسر"، وإصابة منصور أ ع 34 سنة عامل زراعي مصاباً "برش خرطوش بالبطن" وإصابة سلوي ع م 45 سنة ربة منزل مصابة "برش خرطوش بالوجه والكتف الأيسر"، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وبين "طرف ثان" المدثر ع أ 47 سنة عامل زراعي مصاباً "بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم"، وتم تحويله لمستشفى سوهاج التعليمي، الطرفان يقيمان دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش، وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما أدى لإصابتهم بسبب خلافات المصاهرة لكون شقيق الأول من الطرف الأول متزوج من نجلة الطرف الثاني، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.