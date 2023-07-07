إصابة عامل بطلق نارى خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أصيب عامل يبلغ من العمر 36 سنة بطلق نارى باليد اليسرى وذلك عقب قيام عامل زراعى يقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج بإطلاق النار عليه من سلاح غير مرخص بسبب خلافات الجوار، تم نقل المصاب للمستشفى وتم ضبط المتهم والسللاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين عاملين بسبب خلافات الجوار نتج عنها إصابة أحدهما بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة مباحث سوهاج، والعميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوصول المدعو جمال هـ م 36 سنة عامل زراعي إلى مستشفي سوهاج الجامعى ويقيم دائرة مركز المنشاة مصاباً " بطلق ناري باليد اليسري ".

وبسؤاله اتهم المدعو أحمد م ع 48 سنة عامل زراعي ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابته بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي بإرشاده وتبين إصابته "جرح قطعي بالرأس" وأفاد أعترف بارتكاب الواقعة.

وبسؤاله أتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.