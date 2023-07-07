إصابة سيدة بحالة تسمم تناولت مبيدا حشريا بطريق الخطأ فى طما

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج ربة منزل تبلغ من العمر 52 سنة مصابة بحالة إعياء شديد ادعاء تناول مادة سامة عبارة عن مبيد حشرى بطريق الخطأ أثناء تناولها عقار مرض نفسي خاص بها، مما أدى لإصابتها.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة بحالة تسمم عقب تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ، وتم نقلها للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال، والرائد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، بوصول "نبيلة م هـ" 52 سنة ربة منزل إلى المستشفى المركزى بطما وتقيم دائرة مركز صدفا أسيوط مصابة "حالة إعياء" ادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى.

وبسؤال زوجها المدعو برهوم ط م 56 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرر قيام زوجته المذكورة بتناول "مبيد حشرى" بطريق الخطأ أثناء تناولها عقار مرض نفسي خاص بها، مما أدى لإصابتها وذلك حال تواجدهما بمنزل أهليتها بناحية المدمر دائرة مركز طما، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق في الواقعة.