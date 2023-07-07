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إصابة سيدة أربعينية بالتسمم إثر تناولها عقار غير معلوم ببورسعيد

الجمعة، 07 يوليو 2023 06:19 م
إصابة سيدة أربعينية بالتسمم إثر تناولها عقار غير معلوم ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيبت سيدة في العقد الرابع من عمرها، اليوم، الجمعة، بمنطقة عثمان بن عفان الواقعة في نطاق حى الزهور بمحافظة بورسعيد بحالة تسمم.
 
واستقبلت مستشفي الزهور التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد "هبة. أ. م " تبلغ من العمر 36 سنة، مصابة بحالة تسمم إثر ادعاء تناول عقار غير معلوم بمنزلها في منطقة عثمان بن عفان. 
 
وتخضع المصابة الآن تحت الرعاية الطبية بالمستشفى، من قبل طاقم الأطباء لتلقى العلاج اللازم. 
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 


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