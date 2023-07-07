إصابة أكثر من 80 شخصا إثر تصادم حافلتين فى نيويورك.. فيديو

وكالات الأنباء

قالت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء تصادم بين حافلتين فى مدينة نيويورك.

ووقع الحادث بمنطقة مانهاتن في حوالى الساعة السابعة مساء عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة.

وقال كيفن مورفى، نائب رئيس إدارة الإطفاء فى مدينة نيويورك، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19,00 (23,00 ت.ج) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسى.

وأظهرت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

BREAKING VIDEO: 50+ people injured after double-decker tour bus collides with city bus in New York City #NewYork #NewYorkCity #NYC



pic.twitter.com/iKgupuAJCc — Breaking News Desk (@BreakingVideoHQ) July 7, 2023

بدوره، قال بول هوبر، نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء، إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو". وأضاف "نقلنا 18 مريضًا" إلى المستشفى، موضحا أن أياً من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.

فيما لم تعرف على الفور جنسيات الجرحى.