إصابة أكثر من 80 شخصا إثر تصادم حافلتين فى نيويورك.. فيديو

قالت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء تصادم بين حافلتين فى مدينة نيويورك.

ووقع الحادث بمنطقة مانهاتن في حوالى الساعة السابعة مساء عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة.

وقال كيفن مورفى، نائب رئيس إدارة الإطفاء فى مدينة نيويورك، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19,00 (23,00 ت.ج) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسى.

وأظهرت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

BREAKING VIDEO: 50+ people injured after double-decker tour bus collides with city bus in New York City #NewYork #NewYorkCity #NYC



