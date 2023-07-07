اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة أكثر من 80 شخصا إثر تصادم حافلتين فى نيويورك.. فيديو

الجمعة، 07 يوليو 2023 09:04 ص
إصابة أكثر من 80 شخصا إثر تصادم حافلتين فى نيويورك.. فيديو جانب من حادث التصادم فى نيويورك
وكالات الأنباء

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قالت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء تصادم بين حافلتين فى مدينة نيويورك.

ووقع الحادث بمنطقة مانهاتن في حوالى الساعة السابعة مساء عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة.

وقال كيفن مورفى، نائب رئيس إدارة الإطفاء فى مدينة نيويورك، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19,00 (23,00 ت.ج) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسى.

وأظهرت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

بدوره، قال بول هوبر، نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء، إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو". وأضاف "نقلنا 18 مريضًا" إلى المستشفى، موضحا أن أياً من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.

فيما لم تعرف على الفور جنسيات الجرحى.

 


نيويورك

اصطدام حافلتين

اصطدام حافلتين فى نيويورك

مانهاتن

امريكا

إدارة الإطفاء الأمريكية



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