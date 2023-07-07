إزالة 500 حالة تعدى بمساحة 222 ألف متر مربع بأسوان

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الجهات المختصة لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وهو ما يتم تنفيذه فى المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه يتم تكثيف الجهود للإزالة الفورية لمختلف التعديات وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، من إزالة نحو 500 حالة تعدى بإجمالى مساحات وصلت إلى 222 ألف و 354 م2 ، ضمن الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.