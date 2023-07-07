اليوم السابع
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إزالة فورية لـ34 حالة تعد على الزراعة فى المنوفية خلال أسبوع.. صور

الجمعة، 07 يوليو 2023 11:13 ص
إزالة فورية لـ34 حالة تعد على الزراعة فى المنوفية خلال أسبوع.. صور جانب من إزالة التعديات
المنوفية - محمود شاكر

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تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة فى متابعة ورصد أية تعديات مخالفة والتصدي بكل حسم للتعديات المخالفة ، حيث أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة عن قيام إدارة حماية الأراضى وبالاشتراك مع الوحدات المحلية  والجهات الأمنية بحملات مكثفة بنطاق المراكز والمدن والأحياء لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد خلال الفترة من 2 وحتى  7 يوليو الجاري ، وأسفرت عن إزالة (34) حالة تعدى بمساحة إجمالية تزيد عن فدان و6 قيراط بما يعادل 5 آلاف و 230 متر .

يأتى هذا في ضوء تكليفات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة ، وإنطلاقاً من توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات والتصدي بكل حزم لمنع التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما أوضح وكيل وزارة الزراعة بأن تلك الإزالات الفورية قد تنوعت ما بين 3 حالات تعدى بمركز أشمون على مساحة قيراط و 23 سهم ، و 3 حالات تعدى آخرى بالباجور بمساحة تزيد عن قيراط ، و4 حالات تعدى بالشهداء بمساحة 3 قيراط و 20 سهم ، وكذا إزالة 4 حالات تعدى ببركة السبع بمساحة 18 سهم ، و 3 حالات تعدى أخرى بمركز شبين الكوم بمساحة 25 سهم ، فيما تم إزالة 5 حالات تعدي بقويسنا بمساحة 14 قيراط و 17 سهم ، و 7 حالات تعدى بمنوف بمساحة 4 قيراط و 18 سهم ، و5 حالات إصلاح زراعي بمساحة قيراط و 21 سهم .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية  وأملاك الدولة  والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة .

جانب من إزالة التعديات (1)
جانب من إزالة التعديات (1)

 

جانب من إزالة التعديات (2)
جانب من إزالة التعديات (2)

 

جانب من إزالة التعديات (3)
جانب من إزالة التعديات (3)

 

جانب من إزالة التعديات (4)
جانب من إزالة التعديات (4)

 


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