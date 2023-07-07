إزالة الخطورة الداهمة بعقار فى القبارى غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة تم فيها إزالة أجزاء تمثل خطورة شارع 8 بمنطقة القباري، والصادر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى، بتواجد سكرتير عام الحى والمشروعات والشئون القانونية بالحى.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، لإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا على سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطن.

وفي هذا الصدد تواجدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب بمنطقة مينا البصل، وتابعت إزالة الخطورة الداهمة ببلكونه بالدور الاول علوى بشارع 8 رقم 1 بالقباري، وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية واشغال الطريق بالحي شرطة مينا البصل.



اعمال إزالة اجزاء خطرة من عقار في القباري بالإسكندرية



حي غرب الإسكندرية ازاله اجزاء خطرة من عقار