أمريكا ترسل لأوكرانيا سلاح محظور استخدمته فى غزو العراق.. "ABC" تكشف التفاصيل

كتبت ـ نهال أبو السعود

كشف مسئولان أمريكيان لشبكة ايه بى سى أنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن إرسال ذخائر عنقودية مثير للجدل لأوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة فى حربها ضد روسيا، وأضاف أحدهما أن القرار سيصدر عن الرئيس جو بايدن نفسه.

حظرت العديد من الدول استخدام الذخائر العنقودية، التى يمكن أن تعرض المدنيين لوفيات وإصابات عندما لا تنفجر فى البداية بعد نشرها، وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على اتفاقية دولية تحظر نشر الذخائر العنقودية واستخدمتها آخر مرة خلال غزو العراق فى عام 2003، وكانت أوكرانيا تطلب المزيد منهم كما ان روسيا تستخدمهم في حربها هناك.

يعرف فشل الذخائر في الانفجار مبدئيًا باسم "معدل الذخائر الفاشلة" - وكلما زاد معدل الذخائر الفاشلة ، زادت الخطورة.

قال الجنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاجون مساء امس الخميس أنه ليس لديه أي تصريحات بشأن الذخائر العنقودية لكنه أقر بأنها قيد الدراسة.

وأوضح أن هناك نسخًا متعددة من الذخائر العنقودية ، لكن النسخة التي يتم النظر فيها للاستخدام في أوكرانيا موجودة في قذائف عيار 155 ملم أطلقت من مدفعية هاوتزر الأمريكية.

وأضاف رايدر إن هناك إصدارات مختلفة من تلك القذائف من مخزونات مختلفة، والأخرى التى يتم النظر إليها فى أوكرانيا لن تكون إصدارات أقدم ذات معدلات تفجير أعلى قائلا: "تلك التى نفكر فى توفيرها لن تتضمن المتغيرات الأقدم بمعدلات الذخائر الفاشلة التى أعلى من 2.35% ".

وأصر على بلاده تختار بعناية قنابل ذات معدلات تفجير أقل والتي لديها بيانات اختبار حديثة اعتبارًا من عام 2020. وأشار إلى أن معدلات الذخائر غير المنفجرة الروسية على ذخائرها العنقودية أعلى بكثير.

وقال رايدر إن إرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا سيوفر "قدرة مضادة للدروع والأفراد" ، وأضاف: "من الواضح أنها قدرة ستكون مفيدة في أي نوع من العمليات الهجومية".