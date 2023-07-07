أخبار 24 ساعة.. التأمين الصحي الشامل يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
هيئة الدواء تعلن انتهاء ورشة عمل حول تقييم الشوائب بالمستحضرات الصيدلية
وزير التعليم العالي يكرم الدكتور هشام عمران لفوزه بجائزة مسابقة "الفوزان الدولية"
وزيرة البيئة: رفع 80 طن تراكم مخلفات بقرى أبو النمرس
الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين
حجاج جمعيات البحيرة والإسكندرية والجيزة يصلون اليوم من الأراضى المقدسة
وزير الصحة: الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف منظومة الغسيل الكلوى
وزير الأوقاف يتفقد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة إمام
مدير تعليم القاهرة يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة
100 يوم صحة بالغربية تقدم 98 ألفا و157 خدمة طبية للمواطنين
فتح باب التقدم إلكترونيا للالتحاق بمدارس المتفوقين.. اعرف التفاصيل
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