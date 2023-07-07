اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. التأمين الصحي الشامل يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين

الجمعة، 07 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التأمين الصحي الشامل يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين هيئة الدواء المصرية - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

هيئة الدواء تعلن انتهاء ورشة عمل حول تقييم الشوائب بالمستحضرات الصيدلية

وزير التعليم العالي يكرم الدكتور هشام عمران لفوزه بجائزة مسابقة "الفوزان الدولية"
وزيرة البيئة: رفع 80 طن تراكم مخلفات بقرى أبو النمرس
الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين
حجاج جمعيات البحيرة والإسكندرية والجيزة يصلون اليوم من الأراضى المقدسة

100 يوم صحة بالغربية تقدم 98 ألفا و157 خدمة طبية للمواطنين

 


الصحه

التعليم

الاوقاف

القوى العامله

التربيه والتعليم



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى الأسبوع الأول من يوليو

الخميس، 29 يونيو 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد عينة عشوائية بامتحانات الثانوية العامة 2023

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:01 ص

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تقديم 56 ألفًا و597 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

الأحد، 02 يوليو 2023 12:04 ص

أخبار 24 ساعة.. تعرف على مواصفات امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة