أخبار 24 ساعة.. التأمين الصحي الشامل يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

هيئة الدواء تعلن انتهاء ورشة عمل حول تقييم الشوائب بالمستحضرات الصيدلية

100 يوم صحة بالغربية تقدم 98 ألفا و157 خدمة طبية للمواطنين