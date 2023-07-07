أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2180 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 7-7-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها بلغ سعر عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2180 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وبلغ عيار 24 سعر 2491 جنيها، فيما وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية « نافذة » ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، للتصدي الفوري لأي تحديات.



أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها للجرام ننشر أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2180 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وبلغ عيار 24 سعر 2491 جنيها، وسجل عيار 18 بقيمة 1869 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14440 جنيها. ننشر أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2180 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وبلغ عيار 24 سعر 2491 جنيها، وسجل عيار 18 بقيمة 1869 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14440 جنيها.





وزير المالية: تيسير إجراءات «الربط الإلكترونى» بين الضرائب والجمارك وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية «نافذة» ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، للتصدي الفوري لأي تحديات؛ بما يضمن المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية بتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية «نافذة» ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، للتصدي الفوري لأي تحديات؛ بما يضمن المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية بتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

قال الوزير، في توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، إنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة».

أضاف أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.



نجيب ميقاتي يكرم فتح الله فوزي وفؤاد حدرج

رجال الأعمال اللبنانيين: مصر أرض الفرص الاستثمارية وأكبر سوق عربى قال المستثمر اللبناني فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر هي أرض الفرص الاستثمارية، إذ يتميز الاقتصاد المصري بتنوع الفرص الاستثمارية، وأكبر سوق في المنطقة العربية قوامه 105 ملايين نسمة، كما أنه حقق ثاني أعلى معدل نمو بعد الصين خلال جائحة كورونا، مضيفًا أن المستثمرون اللبنانيون حققوا نجاحات في العديد من المجالات مما جعل لبنان من بين أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر، خاصة وأن مصر لا تفرق بين المستثمر اللبناني والمصرى. قال المستثمر اللبناني فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر هي أرض الفرص الاستثمارية، إذ يتميز الاقتصاد المصري بتنوع الفرص الاستثمارية، وأكبر سوق في المنطقة العربية قوامه 105 ملايين نسمة، كما أنه حقق ثاني أعلى معدل نمو بعد الصين خلال جائحة كورونا، مضيفًا أن المستثمرون اللبنانيون حققوا نجاحات في العديد من المجالات مما جعل لبنان من بين أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر، خاصة وأن مصر لا تفرق بين المستثمر اللبناني والمصرى.

جاء ذلك خلال تكريم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، كل من المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية وذلك ضمن أبرز 10 شخصيات لبنانية وعربية، مما تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار.