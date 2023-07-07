أبرز 10 أسئلة عن منظومة توحيد ضريبة الأجور والمرتبات

كتب هانى الحوتى

تنضم 327 شركة جديدة لمنظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من يوم 15 أغسطس، أبرزها العز الدخيلة للصلب الإسكندرية، وأسمنت أسيوط، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبنك الاستثمار العربي، ومصر للأسمنت-قنا، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفودافون مصر للاتصالات، ومصر القابضة للتأمين، والبريد للاستثمار.

وتقوم منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، باحتساب ضريبة للموظفين، من خلال الربط المباشر مع مصلحة الضرائب ، كما تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف، وتستوعب جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد، مع توفير أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 أسئلة عن المنظومة الجديدة.



1- هل سيتم إدخال الإقرارات الضريبية مجددًا من أول العام أم من وقت التكامل مع المنظومة؟ ج- يفضل أن يتم إدخال الإقرارات الضريبية مجددًا عن الفترة السابقة للانضمام للمنظومة، حيث إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تقوم بحساب الضريبة بطريقة احتساب الضريبة المجمعة عن طريق إعادة حساب الضريبة عند تقديم كل صرفية عن المدة من بداية الفترة الضريبية حتى تاريخ الصرفية وتحويل الوعاء إلى وعاء سنوي، وحساب الضريبة ومطالبة جهة الأعمال بقيمة الفرق بين ضريبة الفترة المقدمة وضريبة الفترة السابقة المحسوبة حتى الصرفية السابقة مباشرة.

2- هل يتم صرف المرتبات بعد الانتهاء من كل إجراءات التكامل مع المنظومة؟ ج- تتيح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات حساب ضريبة المرتبات عن الفترة القادمة على أساس نتيجتها سيتم تقديم نموذج السداد الشهري، لذا يفضل رفع بيانات نموذج الاحتساب الشهري قبل الصرف كدليل لأصحاب الأعمال.



3- ما هو شكل نموذج الاحتساب الموحد في حالة التكامل مع المنظومة؟ ج- نفس شكل النموذج في حالة رفع ملف الأكسيل، وسيتم تصدير البيانات من منظومة الممول إلى منظومة الاحتساب بنفس الـData mapping الموضح بوثيقة شرح إجراءات التكامل، وسيتم ترحيل كل بيان في الحقل الخاص به داخل نموذج الاحتساب.



4- ما هو الوضع في حالة عدم وجود بيانات من البيانات المطلوبة على المنظومة؟ ج- في حال أن البيان المطلوب إجباري مثل الرقم القومي أو جواز السفر، فلن يتم قبول النموذج المقدم على المنظومة، أما إذا كان هذا البيان اختياري فسيتم قبول النموذج المقدم على المنظومة دون استكماله.



5- ما هو الوضع في حالة توافر بيانات الموظف باللغة العربية بينما تتوافر بيانات عناصر الراتب باللغة الإنجليزية؟ سيتم استدعاء البيانات المدرجة على الـERP كنماذج خاصة بالممول بغض النظر عن لغة تسجيل بيانات العاملين بنظام الشركة.



6- هل سيسلم الإقرار السنوى للضرائب؟ سيتم تجهيز بيانات الإقرار الربع سنوي من خلال المنظومة، وعند تأكيد صاحب العمل يتم تقديم نموذج الربع السنوي على الكور.



7-هل سيلغي الفحص بعد توحيد أسس احتساب ضريبة الأجر؟ تساعد المنظومة على سرعة إجراءات الفحص وتقليل الفروق الضريبية وكذلك تخفيض بين المدة تاريخ تقديم النموذج وتاريخ الفحص.



8- بالنسبة للأجانب الذين يحتوى رقم جواز سفرهم على أرقام وحروف، كيف سيتم إدخالهم؟ ج- تقبل خانة جواز السفر حروف وأرقام باللغتين العربية والإنجليزية.



9- هل يمكن التعديل في التسوية السنوية؟ ج- جاري العمل على التسوية السنوية بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وسيتم مراعاة أن يتم تعديل عليها قبل التقديم النهائي، أما بعد تقديم التسوية على الكور، غير المسموح بتعديل التسوية أو إجراء تسوية معدلة.