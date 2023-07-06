9 مدارس تمريض تقبل الحاصلين على الإعدادية ببنى سويف بحد أدنى 250 درجة

بنى سويف هانى فتحى

تتجه أنظار أولياء أمور أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف هذا العام نحو مدارس التمريض التى تعد أحد أهم البدائل للثانوى العام.

وانتهت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف متمثلة فى إدارة التدريب من استعدادها لفتح باب قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ببنى سويف لعام 2023 /2024.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف تمتلك محافظة بنى سويف 9 مدارس تمريض تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة بنى سويف، بينهم 8 مدارس للبنات تتبع مديرية الصحة وهى مدارس تمريض بنى سويف وناصر والواسطى واهناسيا وببا والفشن وسمسطا ومدرسة للبنين بقرية باروط بالإضافة إلى مدرسة تمريض مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف.

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن إدارة التدريب بمديرية الصحة انتهت من كافة استعدادها لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية وإجراء الاختبارات الخاصة بهم بكل شفافية.

وأضاف الدكتور محمد يوسف أن فترة التقديم لمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة تبدأ فى التاسع من شهر يوليو الجارى وحتى السابع عشر من ذات الشهر، مشيرًا إلى أن التأمين الصحى حدد جدول لتلقى طلبات القبول يبدأ من السادس عشر من ذات الشهر وحتى الثالث والعشرين من يوليو الجارى بحد أدنى 250 درجة فى الشهادة الإعدادية.

وحددت إدارة التدريب بمديرية الصحة عدد من الشروط للقبول بمدارس التمريض وهى



شروط التقدم:

1/شروط قبول الملف الحصول على مجموع 250 درجة بالشهادة الإعدادية.

2/القبول بالمدارس طبقا للمجموع الأعلى.

3/ يتم تحديد الحد الأدنى لكل مدرسة بعد الانتهاء من التنسيق.

4/أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك.

5/ أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التى حصل منها على الشهادة الإعدادية، على أن يتم القبول بكل مركز على حد؛ حفاظًا على مبدأ التوطين ولا يتم القبول من خارج المحافظة.

6/الالتزام بكثافة الفصل المقررة ( 25-30) طالبًا وطالبة.

7/توريد 100 جنيه لصالح صندوق المدارس.

8/ يلتزم الطالب/ الطالبة المتقدم لمدارس التمريض بعمل إقرار مصدق من ولى الأمر بالآتي:-

9/التفرغ الكامل للدراسة.

10/ إلا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج اثناء فترة الدراسة.

11/الالتزام بمواعيد التقدم بملفات الالتحاق بمدارس التمريض وعدم قبول أى ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

12/ الالتزام بمواعيد كشف اختبارات (كشف الهيئة- اختبار القدرات_ الكشف الطبي) بكل مدرسة وعدم قبول أى طالب فى حالة عدم التزامه بالموعد المحدد للكشف.

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم تتمثل فى ملف التقديم بعد استيفائه حافظة أوراق بلاستيكية صورة استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية ـ عدد 2 صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر ـ عدد 2 صورة شخصية - صورة بطاقة ولى الأمر - صورة إيصال التوريد، على أن يتم الإعلان عن كشف نتيجة المرشحين لكشف الهيئة يوم 20 /7 /2023.

ثانيًا: يشترط اجتياز المتقدمين للاختبارات الأتية:

1/ اختبار اللغة العربية، ولغة الإنجليزية، وحاسب إلى على أن لا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

2/اختياز كشف الهيئة.

3/اختياز الكشف الطبى بواسطة القومسيون الطبى.

4/عدم نقل الطالب/ الطالبة من مدرسة إلى أخرى أثناء الدراسة.

5/لا يعتبر الطالب/ الطالبة مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق خلال أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة المقبولين بمدارس التمريض.

6/ لا يوجد استئناءات فى القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى الجمهورية طبقًا لتعليمات الوزارة.

7/بالنسبة للطلاب الذين لم يتم قبولهم لا يحق لهم سحب ملفات التقدم.

وفى سياق متصل أعلن فرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام للقبول بمدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات من أبناء مركز بنى سويف بحد أدنى 250درحة.

كما حدد فرع التأمين الصحى جدول لقبول طلبات التقديم تبدأ يوم 16 من شهر يوليو الجارى وتنتهى فى 23 من ذات الشهر وفق مجموع الدرجات فى الشهادة الإعدادية.