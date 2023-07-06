هنا أقدم ورشة لتصنيع مكانس القش بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشتهر منطقة اللبان في محافظة الاسكندرية، بالعديد من الحرف اليدوية القديمة، ومن تلك الحرف صناعة مكانس القش، والتي تعد من المهن التراثية القديمة، التي كان يستخدمها الإنسان منذ العصور القديمة لأعمال النظافة، والمصنوعة من القش.

محمد عبد الظاهر ، أقدم صاحب ورشة لصناعة المكانس القش، وهي آخر ورشة في الاسكندرية، والتي ورثها عن والده وشقيقة منذ أكثر من 70 سنة ، في صناعة مكانس القش تحدث لـ "اليوم السابع" وقال إنه ورث المهنة من والده وشقيقة ، والذي تعلمها عندما كان عمره 15 سنة ، وكان والده أشهر صاحب ورشة في صناعة المكانس القش، وخاصة في منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية.

وأضاف محمد عبد الظاهر صاحب الـ70 عاما " نجلب القش من محافظات الصعيد لصناعة المكانس القش ويتم تجميع القش ويتجمع علي 2 ماكينة، الاولي تقوم بالتوضيب والتجميع، والثانية لكبس المكنسة والخياطة وقصها وتسويتها علي الشكل النهائي .

وأشار محمد عبد الظاهر، إلى أن الورشة هي آخر ورشة في محافظة الاسكندرية، لصناعة المكانس القش وهو آخر صنايعي يعمل في هذا المهنة، وأنه مستمر في العمل بتلك المهنة لأنها مهنة والده وشقيقه، للحافظ علي اسم والده في المهنة .

وواضح صاحب أقدم ورشة لصناعة المكانس القش، أن بعض الشركات الكيماويات يستخدمون مكانس القش، وأيضا مراكب البحر لأنهم يستخدمون المواد المصنعة من الأشياء الطبيعية ويطلقون عليها مكانس السمرلي أو الروز .



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