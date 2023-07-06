هل من الآمن تناول المشروبات البروتينية؟

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر البروتين من المغذيات الكبيرة الأساسية، وغالبًا ما يشرب الأشخاص الذين يهدفون إلى اكتساب كتلة عضلية مشروبات البروتين على أساس منتظم، حيث يحتاج الجسم إلى قدر من البروتين لأداء وظائف مختلفة، ويعتمد الكثيرون على مشروبات البروتين والمخفوقات والمساحيق لتلبية الاحتياجات اليومية، ومع ذلك هناك العديد من المصادر الطبيعية للبروتين المتاحة، لفهم ما إذا كان يجب شرب مشروبات بروتينية أم لا، سيجيب على ذلك الدكتور توشار طيال من قسم الطب الباطنى بأحد مستشفيات الهند، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

هل مخفوقات البروتين ضارة؟

مساحيق البروتين ليست أشكالًا طبيعية تمامًا للبروتين، فهى عبارة عن مسحوق من مصادر البروتين مثل فول الصويا والبازلاء والأرز والبيض أو الحليب لكنها تحتوى على مكونات صناعية مثل السكريات المضافة والنكهات الاصطناعية والمكثفات والفيتامينات والمعادن، ويختلف محتوى البروتين أيضًا من 10 جم إلى 25 جم لكل ملعقة.

الكمية مهمة

وأوضح الدكتور طيال أن الشخص البالغ يحتاج إلى نحو 0.8 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم من البروتين في اليوم، لكن تناول أكثر من الحصة الغذائية الموصى بها يضع عبئًا إضافيًا على الكلى، وقد يسبب الفشل الكلوى وحصى الكلى، بالإضافة إلى ذلك قد يعانى البعض من الحساسية تجاه بعض المكونات.

كما أعطى مثالاً على أن المكملات التى تحتوى على فول الصويا تحتوى على كميات عالية من الاستروجين النباتى الذى يمكن أن يتداخل مع التوازن الهرموني للجسم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر وحب الشباب.

هل يجب على الشباب تجنب المشروبات والمكملات التى تحتوى على البروتين؟

لا توجد إرشادات محددة من حيث العمر لاستهلاك مكملات البروتين، هناك الكثير من المكملات الغذائية التجارية المتاحة مع الكثير من السكر والإضافات الاصطناعية التى تستهدف على وجه التحديد السكان الأصغر سنًا، ويمكن أن يؤدى استهلاك هذه المكملات الغذائية إلى زيادة غير ضرورية فى الوزن ويؤهب لمرض السكرى والاضطرابات الهرمونية.

مكملات بناء العضلات والبروتين

وأوضح الطبيب أن هناك العديد من أنواع مكملات البروتين المتوفرة في السوق لعشاق اللياقة البدنية، ويمكن للمرء أن يأخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل تفضيل الذوق والحساسية الغذائية والأمراض الكامنة والأهداف الصحية.

بروتين مصل اللبن هو أحد البروتينات الأكثر استخدامًا ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية وهو سهل الهضم، ويمكن أيضًا اختيار بروتين نباتي، بعض الخيارات هي بروتين الصويا والأرز البني وبروتين البازلاء إذا كان الشخص نباتيًا، كما ذكر أنه يجب على المرء تجنب مكملات البروتين مع السكر المضاف أو المحليات الصناعية.

بعض المصادر الطبيعية للبروتين

يجب استهلاك البروتين بشكل طبيعي للحصول على أقصى قدر من الفوائد، بعض المصادر الغنية بالبروتين هي البيض ، والعدس ، واللبن الرائب ، والجبن ، والدجاج ، والفول ، والبازلاء ، والمكسرات ، والبذور ، والفاصوليا ، والأسماك.