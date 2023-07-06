مسيحيو الإسكندرية يحتفلون بليلة عيد القديس يوحنا المعمدان

الإسكندرية جاكلين منير

احتفل أقباط الإسكندرية مساء اليوم بليلة عيد القديس يوحنا المعمدان كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان بمنطقة المعمورة البلد شرق الإسكندرية، حيث أنها الكنيسة الوحيده التى تحمل اسم يوحنا المعمدان فى الإسكندرية.

وشهدت عشية ليلة عيد القديس يوحنا المعمدان حضور كبير، كما قام الآباء الكهنة بتطييب رفات جسد يوحنا المعمدان بالإضافة إلى زفة للرفات وسط فرحة الحضور وزغاريد النساء كما تبعها تراتيل وألحان خاصة بليلة العيد.

وقال القس شنودة وهيب، راعي الكنيسة، إن اليوم اختتمت أيام النهضة الروحية التي استمرت على مدار 6 أيام شهدا حضور اصحاب النيافة الانبا بافلى أسقف عام كنائس قطاع المنتزه التي تتبع الكنيسة قطاعه الرعوي، بالإضافة إلى الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بالإضافة إلى لفيف من الآباء الكهنة.

واضاف راعي الكنيسة، أن الكنيسة تحتفل بعيدي للقديس يوحنا المعمدان هما عيد استشهاده بالإضافة إلى عيد ميلاده الذي يتزامن غدا واحتفل شعب الكنيسة اليوم بليلة عيده.