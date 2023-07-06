مسجد اللمطى.. حكاية مسجد بنى فى عهد الدولة الفاطمية بالمنيا.. تعرف عليه

المنيا -حسن عبد الغفار

مسجد اللمطى أحد سلسلة المساجد الأثرية بمحافظة المنيا التى تقع على ضفاف نهر النيل مباشرة، والذى يعد أحد أكبر المساجد بمحافظة المنيا، وأحد فنون العمارة فى عهد الدولة الفاطمية، التى تم إنشاؤها بالمحافظة، وتعد مأذنة المسجد عنوان لتلك الفنون المعمارية فى ذلك العصر، وقد شهدت المنيا فى تلك الفترة طفرة كبيرة فى عمارة المساجد موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

ويحمل جدران المسجد من الخارج اللوحة التأسيسية للمسجد بالمدخل الشمالى مسجل عليها تاريخ بناء مسجد اللمطى والذى يرجع إلى عام 578 هـ / 1182 م فى نهاية العصر الفاطمى وبداية العصر الأيوبى وتقدر مساحته بحوالى فدان تقريبا، وثانى أقدم مساجد مدينه المنيا الأثرية كما أضيف للمسجد ضريح ومأذنة فى وقت لاحق عن تاريخ التشييد بالإضافة إلى زياده غربيه كامله تحوى على دورات المياه.

ومن بين ما يميز المسجد الزخارف الكتابية والنباتية المحفورة عن الطبيعة تظهر بكثرة على الطبالى الخشبية للأعمدة وبعض الحشوات بالواجهة الرئيسية والرواق الشمالى من الداخل.

يذكر أن محافظة المنيا تضم العديد من المساجد الأثرية منها سيدى الفولى والشيخ عبادة، ومسجد الحسن بن صالح بقرية البهنسا، الذى تم بناؤه قبل مسجد الأزهر بـ16 عاما، والعمرى، والمسجد العتيق، وغيرها من المساجد التى تزين ربوع المحافظة شمالا وجنوبا.



