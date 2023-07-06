قوى مناعتك بهذه الأطعمة واحمى نفسك من الفيروسات

- الكركم

يحتوى الكركم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من النباتات المميزة، فى تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به، كالعدوى الفيروسية، ويمكنك وضع معلقة من الكركم على كوب من الحليب وتناوله، أو استخدامه فى الطهى.

- الزنجبيل

أثبتت التوابل قدرتها فى علاج عديد من الأمراض، وهى أيضا تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى، كما أن الزنجبيل يعد من التوابل ذات الطعم الحارق، إلا أنه أثبت كفاءتة فى علاج العديد من الأمراض وأبرزها نزلات البرد الشديدة، والأنفلونزا، لذا يمكنك استخدامه كنوع من أنواع التوابل التى توضع على الأطعمة، وأيضا يمكنك تناوله كمشروب محلاه بالعسل الأبيض.

- السبانخ

- العسل

تعد من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهى تحتوى على نسبة عالية من عنصر الحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، وفيتامين "أ "، وهذا يجعلها من الأطعمة المهمة حيث إنها أثبتت كفاءتها فى تقوية الجهاز المناعى بالشكل المطلوب.

يعد من الأطعمة المهمة التى تعمل على تقوية الجهاز، والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، لذا ينصح بتناول ملعقة منه يوميا فى الصباح.

- البصل

يحتوى البصل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تجعله من الأطعمة المهمة فى تقوية الجهاز المناعى، ويطلق عليه مضاد حيوى طبيعى، لأنه يحافظ على الجسم من الإصابة بأى عدوى.

- الثوم

قيمته الغذائية عالية جدا، ويستخدم فى تركيب العديد من المضادات الحيوية، ويطلق عليه أيضا أنه مضاد حيوى طبيعى، يقلل فرص الإصابة بالأمراض، فهو يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فيتامين ب، وأ، وسى، ولذا تناوله الدائم يقوى الجهاز المناعى ويحد من الإصابة بالفيروسات.