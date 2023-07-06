اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 04:20 ص
أكرم القصاص
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قوات كييف تستهدف مستودعا لتخزين الوقود فى ماكييفكا

الخميس، 06 يوليو 2023 04:00 ص
قوات كييف تستهدف مستودعا لتخزين الوقود فى ماكييفكا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام بأن القوات الأوكرانية عاودت استهداف مدينة ماكييفكا بجمهورية دونيتسك، وقصفت مستودعا لتخزين الوقود.

وأكد وسائل الإعلام نشوب حريق في أحد الأحياء السكنية جراء قصف قوات كييف للمدينة. مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء المدينة جراء القصف الأوكراني.

وأضافت وسائل الإعلام أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن ضحايا أو إصابات في أوساط المدنيين جراء القصف. وأعلنت السلطات المحلية أن استهداف قوات كييف مستودعات لتخزين الوقود فى المدينة أدى إلى نشوب حريق وانقطاع للتيار الكهربائي.


دونيتسك

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