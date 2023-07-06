طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ: امتحان اللغة الإنجليزية عوضنا عن الكيمياء والفيزياء.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة، حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية، منهم من عبر عن أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، فى حين عبر آخرون أن نسبة السهولة 40% من الأسئلة و60% من الأسئلة صعبة، والامتحان يحتاج لوقت أكبر.

وأكد محمد عبدالله عبد المجيد، بمدرسة فوه الثانوية، أن الامتحان جاء صعب، ويحتاج لوقت أكبر من الوقت المحدد للامتحان، والسهولة فقط فى السؤال المقالى والترجمة، وأنه أجاب على 80% من أسئلة الامتحان.

وأضاف محمود كامل صبره، طالب بمدرسة فوه الثانوية، أسئلة الامتحان 37 سؤل منهم 34 اختيارى، و3 أسئلة مقالى، وسؤال القصة غير مباشر، والأسئلة طويلة، ويحتاج الامتحان لتفكير، لأن هناك أسئلة غير مباشرة.

وأكدت مريم محمد عمار، مدرسة فوه الثانوية للبنات، الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وأنها أجابت على الاسئلة كلها، ماعدا سؤالين، ولكن عدد كبير من زميلاتها خرجن غاضبات لصعوبة الامتحان بالنسبة لهم.

وأكدت خلود محمد عبالرحمن، طالبة بمدرسة فوه الثانوية، قائلة :" الحمد لله أجبت عن أسئلة امتحان اللغة الانجليزية، وجاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وعوض المعاناة فى التى عانتها فى امتحان مادتى الكيمياء والفيزياء."

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 24 ألف و497 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أى شكاوى أو مخالفات.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أى مخالفات أو شكاوى.