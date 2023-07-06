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ضبط مراقب لجنة ثانوية صور أجزاء من امتحان الإنجليزى لشقيقته فى القليوبية

الخميس، 06 يوليو 2023 01:27 م
ضبط مراقب لجنة ثانوية صور أجزاء من امتحان الإنجليزى لشقيقته فى القليوبية طلاب الثانوية العامة
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، غياب 461 طالب وطالبة عن أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للثانوية العامة 2023، من إجمالي 46565 طالب وطالبة مقيدون لأداء الامتحان، حيث حضر فقط لأداء الامتحان 46104 طالب وطالبة.

كما أوضحت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أنه شهدت لجنة مدرسة الشهيد وليد إسماعيل الثانوية التابعة لإدارة قليوب التعليمية، إبلاغ الغرفة عن وجود بقع على حواف ورق البابل شيت والمقالي وكأنها رطوبة مائية، وتم على الفور فتح الصندوق الاحتياطي وتم إرساله للجنة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة واستبدال 275 ورقة إجابة، ولم يؤثر ذلك على سير الامتحان.

كما شهدت لجنة مدرسة العبور الثانوية بنها، قيام أحد الملاحظين، والذي يعمل مدرس بإدارة الشروق التعليمية بالقاهرة، بتصوير إجابة امتحان نموذج "د" الساعة 11 و 5 دقائق وإرساله إلى أخته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس اللجنة.

كما شهدت أيضا لجنة مدرسة نوى الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شبين القناطر، قيام طالبة بتصوير أجزاء من البوكليت وإرساله لشخص على تطبيق الـ "واتس آب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح طلاب الثانوية العامة في القليوبية، اليوم الخميس، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي كان يحتاج لوقت أكثر، بسبب طول الامتحان كما أنه تضمن بعض النقاط التي تحتاج إلى تفكير وتميز الطالب المتميز عن غيره من الطلاب.

وأدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادة الاستاتيكا للشعبة العلمية الرياضية، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.


 


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