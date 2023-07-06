شاهد القطار الإسبانى قبل وبعد التطوير.. صور

كتب سيد الخلفاوى

اعادت هيئة السكك الحديدية ، تشغيل ثاني قطار إسباني بعد إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل، ويعمل حاليا ضمن القطارات الاضافية التي تم تشغيلها مع بداية اجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط.

وسبق وتم تشغيل القطار الاول الذى أعيد تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في عيد الفطر المبارك ، ومن المقرر أن يتوالى إعادة تشغيل باقي الـ10 قطارات اسباني الجارى إعادة تاهيلها وتطويرها وتحديثها تباعا طبقا للجدول المخطط، حيث يتكون كل قطار من "عربة بوفيه -4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية".

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك 423 عربة اسباني تم توريدها منذ اكثر من 35 سنة كعربات درجة ثالثة عادية وقد تم تطويرها الى عربات مكيفة اخر فترة التسعينيات ، و تقادمت هذه العربات واصبحت الخدمة المقدمة منها غير مرضية لجمهور الركاب وكان هذا هو السبب الرئيسي في التوجيه الصادر من الفريق مهندس وزير النقل باعادة تأهيل وتطوير وتحديث كافة القطارات الاسباني لتقديم مستويات خدمة مميزة.

وتشمل أعمال تطوير القطارات الأسبانى العاملة بخطوط السكة الحديد، تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف، و تعديل الإنارة فى القطار بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز.