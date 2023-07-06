سفارة مصر فى بروكسل تحتفل بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة

كتب أحمد جمعة

أقامت السفارة فى بروكسل يوم 3 يوليو الجارى، حفل استقبال بمناسبة الذكرى 71 لثورة الثالث والعشرين من يوليو، وذلك بمقر المتحف الملكي للفن والتاريخ في بروكسل، بمشاركة واسعة من قبل نحو 700 مشارك.

كان على رأس الحضور الجينرال "روبرت بريجر"؛ رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي؛ والأدميرال "روب باور"، رئيس اللجنة العسكرية بحلف شمال الاطلنطي، والسفير "أوبير كورمان"، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البلجيكية، وأنريكي مورا، نائب سكرتير عام الشئون السياسية بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلين لو- جال، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ "هيلين كونيج"، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للشئون الاقتصادية والدولية بالاتحاد الأوروبي.

كما حضر الاحتفال النائب ، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أثناء فترة تواجده في بروكسل، والذي ألقى كلمة خلال الاحتفال، الذي حضره أيضا عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي والمسئولين في مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، ووزارة الخارجية البلجيكية وحلف شمال الأطلنطي، بالإضافة إلى السفراء العرب والافارقة والأجانب المعتمدين في بروكسل وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

من جانبه؛ ألقي السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورج الكبرى، كلمة خلال الاحتفال استعرض خلالها كافة أوجه التطوير والتحديث الذي تشهده مصر على مدار السنوات الماضية على الأصعدة كافة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي والتنموي او الاجتماعي أو الثقافي بما في ذلك انشاء العاصمة الادارية الجديدة.

كما أكد السفير عبد العاطي على الزخم الذي باتت تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودولتي الاعتماد في كافة أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

ولفت كذلك إلى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مع مصر وما عكسته من دلالة على عمق العلاقات وتشعبها مع الاتحاد الأوروبي ودولتي الاعتماد.

كما شدد السفير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في إطار محيطها الإقليمي والنجاحات المحققة من جانبها على مستوى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

من جانبه، اكد النائب محمد أبو العينين، في كلمته، الأهمية التي تضطلع بها مصر على خريطة التعاون مع دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية داخل السوق المصري؛ وبما في ذلك منطقة قناة السويس؛ في ضوء ما تزخر به مصر من فرص هائلة للتعاون التجاري والاقتصادي؛ كما تناول الإنجازات المتحققة في مصر على مدار السنوات المصرية على مختلف الأصعدة.

كما قام كل من الجينرال "روبرت بريجر"؛ والأدميرال "روب باور"، والسفير "أوبير كورمان"، أنريكي مورا"، "هيلين لو- جال"، بإلقاء كلمة عكست اهتماماً وتقديراً للعلاقات المتميزة مع مصر والتاكيد علي البعد الاستراتيجي للعلاقات مع مصر باعتبارها شريكا اقليميا اساسيا لاغني عنه.