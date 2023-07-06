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"ديفيد لبيب"..تعيين مصرى قاضيا لأول مرة بالمحكمة العليا فى أمريكا..والهجرة تهنئه

الخميس، 06 يوليو 2023 12:28 م
"ديفيد لبيب"..تعيين مصرى قاضيا لأول مرة بالمحكمة العليا فى أمريكا..والهجرة تهنئه القاضى ديفيد لبيب
كتب محمود راغب

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أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تهنئتها للقاضي المصري ديفيد لبيب، لتعيينه قاضيًا للاستئناف في المحكمة العليا بولاية نيوجرسي الأمريكية، ليصبح بذلك أول مصري يتبوأ هذا المنصب الرفيع، وهي المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار قاضٍ مصري لهذا المنصب؛ حيث اختاره كونجرس ولاية نيوجيرسي قاضي استئناف.
 
وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة سها جندي بنجاحات المصريين بالخارج، مؤكدة أن لدينا نخبة متميزة من المصريين حول العالم، حريصون على رفع اسم مصر في مختلف المحافل، مشيرة إلى أن كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد القوى الناعمة لمصر.
 
وبعثت وزيرة الهجرة بتهنئتها للقاضي "ديفيد لبيب" وعائلته وروابط المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن المصريين بالخارج قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات في جميع المجالات.
 
وجدير بالذكر أن "ديفيد لبيب" عمل لسنوات في منصب "المدعي العام لولاية نيوجيرسي الأمريكية"، وعمل قبلها لسنوات أخرى محام جنائي، ‏ويعتبر القاضي ديفيد هو ثاني مصري يتم تعيينه قاضٍ، بعد "شيري ميخائيل" ابنة القمص ميخائيل إدوارد في كليفلاند، والتي تعمل في المحكمة العليا في ولاية أوهايو.
 
تخرج لبيب من Cardozo School of Law، عام 2007، واحترف المحاماة على مدار أكثر من 16 عامًا، حتى تعيينه قاضيًا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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