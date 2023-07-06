خطة لمحو أمية 44220 شخصا بالدقهلية والتوسع بفتح فصول بالقرى.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أصبحت مشكلة محو الأمية واحدة من الموضوعات الهامة التى تضعه الحكومة المصرية فى نصب عينها وتسعى بكل الطرق لحل تلك العقبة فى طريق التقدم، وتضع الحكومة أولوية لهذا الملف نظرا لما يترتب عليه من مشكلات، وتقع المسئولية الرسمية لمحو الأمية فى مصر على عاتق الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات التى تشارك فى الجهود المبذولة لمحو الأمية بالتنسيق مع الهيئة، للسعى وتحقيق الأهداف المطلوبة فى هذا الشأن لتقليل إعداد الأمية خلال فترة بسيطة، ومن تلك الجهات الجامعات المصرية، وكذلك المجلس القومى للمرأة، ومشروع تطوير الريف المصرى “حياة كريمة”، وغيرها من الجهات التى تشارك فى صورة مبادرات تستهدف الأميين الذين يتم حصرهم بالمحافظات، من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وفى محافظة الدقهلية يقول الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم، أنه تم مؤخرا بالمحافظة اعتماد خطة العمل التنفيذى لعمل فرع محو الأمية وتعليم الكبار للعام 2023/2024 والتى تستهدف محو أمية 44220 من الاميين بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية لعملية التوسع فى فتح فصول محو أمية من خلال المديريات المختلفة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى وفقا للبروتوكولات الموقعة مع الهيئة، مؤكدا على التنسيق الكامل لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار لاستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم، كما اشار لضرورة الاهتمام بالخدمات الثقافية والتوعية الفكرية والدينية والخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية من خلال القوافل الإعلامية المشتركة.

وقال مختار أنه تم مناقشة مدى امكانية استكمال الذين تم محو أميتهم للدراسة بالمرحلة الإعدادية، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الهيئة والتربية والتعليم، وأضاف أنه تم أيضا دراسة توفير فرص عمل ملائمة لمن تم محو اميتهم من نزلاء منطقة اصلاح وتأهيل جمصة بعد انقضاء مدتهم وفقا للمهن التى تعلموها خلال المدة.

كما اشار لضرورة الاهتمام بالخدمات الثقافية والتوعية الفكرية والدينية والخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية من خلال القوافل الإعلامية المشتركة.

ومن جانبه اوضح محمد سالم مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بالدقهلية، أن هناك 6317 فصلا لمحو الأمية بالمراكز والمدن والاحياء وبمديريات الخدمات المختلفة على مستوى المحافظة يتم من خلالها تحقيق مستهدف الخطة الجديدة للعمل فى محو الأمية على مستوى المحافظة حيث يتم تنفيذ 4 دورات لمحو الأمية للدارسين الذين يتم التحاقهم بهذه الفصول بداية من يوليو 2023 وحتى ابريل 2024 وذلك بمشاركة ودعم كافة المديريات الخدمية فى مقدمتها الاوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والصحة.

وأشار سالم إلى وجود نماذج مشرفة من هؤلاء الذين تم محو اميتهم حيث استكملوا تعليمهم ومنهم من حصل على شهادة الدكتوراه وتوج نجاحهم بتولى مكانة مرموقة بالمجتمع، مؤكدا أن ذلك دليل العزيمة والاصرار على النجاح التى يتمتع بها المواطن المصرى.