اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 04:21 م
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توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج.. صور

الخميس، 06 يوليو 2023 03:16 م
توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج.. صور توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المشاركة المجتمعية نجحت فى توصيل 2667 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خلال النصف الاول من العام الجارى وذلك من خلال 18 جمعية خيرية وأهلية.
 
وأشار رئيس مياه سوهاج أن هناك عدد من الشروط يجب ان تنطبق على الحالات المستفيدية والتى منها لا يزيد قطر الوصلة عن واحد بوصة وعدم وجود أي نشاط غير منزلي بالعقار وألا تزيد مساحة العقار عن 150 متر وبحد اقصى دور ارضى ودور علوى مع عدم قبول الحالات التي تمتلك أكثر من منزل واحد.
 
وأوضح عبد السلام البكرى مدير ادارة المشاركة المجتمعية أنه تم توصيل عدد 1925 وصلة مياه بمركز سوهاج و 141 وصلة مياه بمركز اخميم و 97 وصلة مياه بمركز المراغة و 100 وصلة مياه بمركز جهينة و 152 وصلة مياه بمركز طهطا هذا بالاضافة الى 60 وصلة بمركز المنشاة و 55 وصلة مياه بمركز دار السلام و 122 وصلة مياه بساقلتة و 15 وصلة بمركز طما.
 
توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج (4)
توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج (4)

توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج (1)
توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج (1)

توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج (3)
توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج (3)

توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج (2)
توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج (2)

 


سوهاج

مياه سوهاج

مياه الشرب

الصرف الصحي

اخميم



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