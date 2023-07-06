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توافد طلبة الثانوية بالإسماعيلية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. صور

الخميس، 06 يوليو 2023 08:51 ص
توافد طلبة الثانوية بالإسماعيلية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. صور طلاب الثانوية العامة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية توافد الطلبة والطالبات لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ومازال يتوافد باقى الطلبة والطالبات على اللجان ليؤدوا الامتحان، وشهد محيط المدارس انتشارا أمنيا كثيفا وتأمين للجان وسط تواجد أولياء الأمور وانتظارهم خروج أولادهم من لجان الامتحانات. 
 
 وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة الإسماعيلية أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات اليوم الاثنين  10 آلاف و858 طالبا وطالبة ب 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية. 
 
وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم انه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية. وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه سبق وأن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة. 
 
وأشار وكيل الوزارة  إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة. 
 
كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات. 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 12 يونيو و  الثلاثاء 13  يونيو الماضى بينما انطلقت المواد الأساسية يوم الأحد 18  يونيو الماضي بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم 13 يوليو الجارى 2023. 
 
 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا. 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.
 
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