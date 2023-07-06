بغداد وواشنطن يبحثان تطورات المشهد السياسى وتعزيز الاستقرار

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بحث رئيس تحالف "العزم" العراقى مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى العراق ديفيد بورجر، آخر تطورات المشهد السياسى وسبل تعزيز الاستقرار من خلال تكاتف القوى والأطراف السياسية كافة.

وشدد السامرائى - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - على ضرورة دعم جهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لتنفيذ برنامجها الحكومى وورقة الاتفاق السياسي، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك بين بغداد وواشنطن بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.