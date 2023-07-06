بالزغاريد والورود.. أهالي دمياط يستقبلون بعثة حج التضامن الاجتماعى.. صور

الزغاريد .. وباقات ورود هكذا استقبل الأهالي بعثة حج القرعة بدمياط، ويرصد "اليوم السابع" آراء أعضاء البعثة حجاج بيت الله الحرام: الجميع كان حريص على توفير كافة الخدمات لنا.

أكد أعضاء بعثة حج القرعة بدمياط، على نجاح رحلتهم، موضحين أن مشرفي البعثة كانوا على تواصل دائم مع كافة الأفراد، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل سهل وسريع .

"كانت رحلتي الأولي مع بعثة حج القرعة واتمني تكرارها مجددا" هكذا أعرب أحد الحجيج من أعضاء بعثة الحج في دمياط عن تفاصيل رحلته، مؤكدا أنه لم يكن هناك ايه عراقيل أو صعوبات خلال فترة تواجدهم بالتراضي المقدسة وحتى عودتهم.

واضافت أحدي المشاركات قائلة: " كنا على تواصل دائم مع قيادات مديرية التضامن هنا، الاجراءات انتهت بشكل سريع، جميع المشرفين كانوا حريصين على تقديم كافة الخدمات لنا، رحلتنا كانت ناجحة وأتمني تكرارها مرة أخري"

وكيل تضامن دمياط: نعمل منذ شهر مارس وحاولنا إنجاح الأمر بشتي الطرق .

ومن جانبه أكد حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، أن العمل بدأ منذ شهر مارس الماضي، موضحا أن هناك حرص شديد على إنجاح الأمر وتزليل كافة العقبات أمام أعضاء الرحلة.

واضاف وكيل تضامن دمياط، أنه تم إعداد غرفة عمليات خاصة بمتابعة أخبار أعضاء بعثة حج القرعة، مشيرا إلي وجود اتصال دائم وبشكل مستمر بين المديرية وبين مشرفي الرحلة لمتابعة الموقف اولا بأول، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي أعدت غرفة عمليات لمتابعة رحلات الحج التابعة لها.

وأضاف وكيل تضامن دمياط قائلا: "حاولنا تقديم أفضل ما لدينا أثناء رحلة الحج، الجميع كان على قدر المسؤولية، وآراء الحجاج أكدت هذا الأمر" .

استقبل أهالي محافظة دمياط فجر اليوم وصول بعثة الحج الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعددا من العاملين بالمديرية.