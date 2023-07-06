النواب التونسى يطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه بحق الشعب الفلسطينى

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طالب مجلس النواب التونسى، اليوم الخميس، بدعم المساعى الفلسطينية والدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه التى يقترفها فى حق الشعب الفلسطينى فى تحد صارخ للمجتمع الدولى وللمواثيق والأعراف الدولية.

ودعا المجلس - فى بيان صادر اليوم - كافّة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لإدانة هذه الأعمال الإجراميّة والتحرك الفورى لوضع حد لتلك الاعتداءات التى يمارسها الاحتلال وما تحمله من مخاطر جسيمة على الأمن والسلم وتزيد فى منسوب التوتر والعنف فى المنطقة.



وأدان مجلس النواب الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جنين والتى طالت الفرق الطبية، وما نتج عنها من سقوط عديد الشهداء والمصابين ومن اعتقالات تعسفية وتدمير للممتلكات وتخريب للبنية التحتية.



وأكد المجلس، فى ختام البيان، دعمه ومساندته لقضية الشعب الفلسطينى العادلة ولنضالاته من أجل إقرار حقوقه المشروعة.