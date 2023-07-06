المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف لسائق لحيازته هيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات،غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسً المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود تفاصيل القضية رقم 3645 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 1426 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق، إحالة المتهم " محمد أ ع " 43 سنة سائق مقيم النحال دائرة قسم أول الزقازيق،للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بأنه فى يوم 2 أبريل من العام الجارى، بدائرة قسم أول الزقازيق، قد أحرز كمية من جوهر مخدر الهيروين ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه، كما أحرز مسدس محدث صوت للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه، بنا على إذن النيابة العامة من قبل ضباط مباحث قسم أول الزقازيق، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي ومسدس صوت،وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بمدينة الزقازيق وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.