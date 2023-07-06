وقال زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، ردا على سؤال حول سبب تقدم قواته في هجومها المضاد بشكل أبطأ مما كان متوقعا إن : "البطء في الهجوم المضاد يرجع إلى بعض الصعوبات في ساحة المعركة، كل شيء ملغم بشدة هناك، أردت أن يبدأ هجومنا المضاد قبل موعد بدايته بكثير، لأن الجميع أدرك أنه إذا بدأ في وقت لاحق، فسيتم تلغيم مناطق أكبر بكثير".

وأضاف: "أنا ممتن للولايات المتحدة، القائدة في دعم أوكرانيا، لكنني أخبرتهم، وأخبرت القادة الأوروبيين، أننا نود شن هجومنا المضاد في وقت مبكر وأننا بحاجة إلى أسلحة وذخيرة لهذا الغرض. لأنه إذا بدأنا في وقت لاحق، فسنتحرك أبطأ بكثير".

وعلق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، فشل الهجوم الأوكرانى المضاد على شماعة "الطقس والأشهر الطويلة" التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع.