التعليم تفتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتـــــرة التسجيــــل الالكترونى للتقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للحاصلين على الشهادة الإعدادية من 5 يوليو حتى 25 يوليو 2023، في محافظات (٦ اكتوبر بنين بالجيزة ٦ اكتوبر الحى ١١ المشتركة - المعادي بنات بالقاهرة القاهرة الجديدة - المشتركة - الإسكندرية - كفر الشيخ الدقهلية - الاسماعيلية - البحر الاحمر أسيوط الأقصر - سرس الليان بالمنوفية مدينة السادات بالمنوفية الغربية القليوبية الشرقية - قنا- الفيوم - بني سويف المنيا سوهاج ) .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة الموقع الالكترونى للوزارة للتقدم لمدارس المتفوقين في الفترة من 5 يوليو حتى 25 من نفس الشهر ( على أن يتم الإعلان عن ذلك في جميع مدارس الحلقة الإعدادية ووفقا للشروط والإجراءات الموضحة بعد ، علما بأنه قد تقرر إجراء اختبارات القبول لهذه المدارس في الفترة من يوم السبت الموافق 12 أغسطس حتي يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM:-

- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في العام الدراسي 2023/2022 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيا لشروط التقدم.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته .

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو اجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي /2022/2023 وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات وتم استيفاء شروط التقدم .

- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الاعدادية في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ م غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي وتم استيفاء شروط التقدم.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطالب المصرى الحاصل على شهاد اتمام التعليم الاساسى فى العام الدراسى 2023/2022 دور أول ، ومن شروط التقدم:

- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) من المجموع الكلى فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة ، او يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)،يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصل لشروط التقدم والاجراءات المطلوبه شروط لمدارس المتفوقين.

وحددت الوزارة تعليمات هامة يلزم اتبعها عند تسجيل الالكترونى لرغبات التقــدم:

1- يتم تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ ..

2- ستظهر بعدها قائمة مدارس المتفوقين ،يلزم تحرى الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك، ويظهر ترتيب تلقائى للرغبات ، يمكنك اعادة الترتيب من خلال سحب المدارس للاعلى او للاسفل ، وعندما تنتهى من الترتيب يلزم الضغط على زر ( حفظ ترتيب الرغبات النهائي).

- يلزم طباعة تقرير التقدم الذى يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير )، ويتم الطباعة من خلال الضغط على ايقونة (الطابعة) التى تظهر فى شريط الادوات الذى يظهر أعلى التقرير ، ويلزم التأكد أن يكون موضح به إطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة الاختصاص.

- يلزم بعد طباعة استمارة التقدم الإلكترونية قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها و اعداد الملف المطلوب وارفاقها به تقديمه الى أقسام شئون الطلبة بالادارة التعليمية والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

وأوضحت أن رابط التقديم https://stemexls.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه يتاح التقدم للطالب المصري الحاصل على الشهادة الاعدادية في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الاساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم . الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوفياً لشروط التقدم والطالب المصري الذي ادى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج الكترونياً في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م وكانت نتيجته (اجتاز) حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوي وتم استيفاء.

وأكدت أن الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م وحاصل علي شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته الي المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم وطلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الاعدادية في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م وذلك بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الاساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر علي التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وبالنسبة لشروط التقدم للامتحان:

ان يكون الطالب مصري الجنسية

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في (۲۰۲۳/۱۰/۱) عن ١٨ عاماً. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام (۲۰۲۳)

أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة ( مادة رقم ٢ من القرار الوزاري رقم ۳۸۲ الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/۱۰/۲ ) للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد اعلان نتائجهم، وفى حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا إلى مدارس ويجتاز الكشف الطبى لازم من مستشفى حكومه ومعتمد بختم النسر.