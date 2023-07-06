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اعترفات عاطلين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية فى باب الشعرية: بنتاجر لتحقيق مكاسب

الخميس، 06 يوليو 2023 02:00 ص
اعترفات عاطلين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية فى باب الشعرية: بنتاجر لتحقيق مكاسب كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العنصرين الإجراميين، المتهمين بحيازة أسلحة نارية فى باب الشعرية، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية كبيرة.

 

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى الاسلحة النارية.

 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – 2 هاتف محمول)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.


حيازة أسلحة

أسلحة نارية

امن القاهرة

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