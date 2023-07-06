اليوم السابع
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اعترافات لص المقابر بمنشأة ناصر: سرقت أدوات تشجير بأسلوب التسلق

الخميس، 06 يوليو 2023 05:00 ص
اعترافات لص المقابر بمنشأة ناصر: سرقت أدوات تشجير بأسلوب التسلق سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة شمال القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة المقابر فى منطقة منشأة ناصر، اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة أدوات تشجير بأسلوب "التسلق"، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئ النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

 

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

ونجحت الجهود فى ضبط أحد الأشخاص)عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.


جريمة السرقة

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