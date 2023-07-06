كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تساهم عدة عوامل فى الشعور بطعم مالح فى الفم، بما فى ذلك الجفاف وبعض الأدوية والتهابات الفم ونقص التغذية وبعض الأمراض، لكن هناك عدة طرق للتخفيف من هذا الانزعاج وتحسين صحة الفم بشكل عام، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب الشعور بطعم مالح فى الفم وطرق التخلص منه، بحسب موقع "هيلث شوت".

أسباب وجود طعم مالح فى الفم

1. الجفاف

عندما تصاب بالجفاف قد ينتج جسمك كمية أقل من اللعاب، ما يؤدى إلى طعم مركّز من الملح فى فمك.

2. مشاكل الأسنان

يمكن أن تسبب مشاكل صحة الفم مثل أمراض اللثة أو التهابات الأسنان أو سوء نظافة الفم أحيانًا طعمًا مالحًا بسبب تراكم البكتيريا.

إذا نزفت لثتك بعد تنظيف أسنانك بالخيط أو تنظيف أسنانك بانتظام، فقد تكون مصابًا بأمراض اللثة (التهاب اللثة)، في هذه الحالة يجب استشارة طبيب الأسنان.

3. جفاف الفم

يحدث جفاف الفم عندما لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم من صعوبات في التذوق، مثل النكهة المالحة أو المعدنية، والأعراض الأخرى بما في ذلك رائحة الفم الكريهة والتهاب الحلق المستمر، شائعة.

4. بعض الأدوية

قد تؤدى بعض الأدوية مثل بعض المضادات الحيوية أو أدوية ضغط الدم أو الأدوية المضادة للغدة الدرقية، إلى جفاف الفم كأثر جانبى، مما يترك مذاقًا مالحًا أو معدنيًا، إذا كنت تتناول أى أدوية بوصفة طبية وتواجه جفاف الفم ، فاستشر طبيبك.

5. التهاب الجيوب الأنفية أو مشاكل الأنف

يمكن أن تؤدي الحساسية أو عدوى الجيوب الأنفية المزمنة إلى سيلان الأنف الذي يسيل في الحلق، هذا الإحساس، المعروف بالتنقيط الأنفي الخلفي، يمكن أن يحفز أيضًا طعمًا مالحًا في فمك.

6. ارتجاع الحمض أو مرض الجزر المعدي المريئي

يمكن أن يتسبب الارتجاع الحمضي في عودة حمض المعدة إلى الفم، ما قد يعطي طعمًا حامضًا أو مالحًا.

7. نقص التغذية

قد تؤثر بعض حالات نقص الفيتامينات والمعادن، خاصةً نقص الزنك أو فيتامين ب 12 ، على إدراك التذوق وتؤدى إلى مذاق غير عادى فى الفم.

8. الحمل

أثناء الحمل، قد تسبب التغيرات الهرمونية تهيجًا فى الأنف، يتسبب هذا المرض غير الضار، المعروف أيضًا باسم التهاب الأنف أثناء الحمل، فى سيلان الأنف والتقطير الأنفي الخلفي وأحيانًا طعم مالح.

نصائح للتخلص من الطعم المالح فى فمك

إذا كنت تعانى من طعم مالح مستمر فى فمك أو إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مقلقة، فمن الأفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على العلاج المناسب. ومع ذلك ، هناك العديد من العلاجات المنزلية لعلاج مشكلة الطعم المالح في الفم..

ابق رطبًا: يمكن أن يساهم الجفاف في إحساس بطعم متغير، اشرب نحو 3 لترات من الماء يومياً ممارسة نظافة الفم الجيدة: اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل ، واستخدم الخيط بانتظام ، واستخدم غسول الفم للحفاظ على فمك نظيفًا وخاليًا من أي مشاكل في الأسنان يمكن أن تسهم في طعم مالح.

3. تجنب الأطعمة المالحة والمعالجة: قلل من تناولك للأطعمة المالحة والمعالجة ، لأنها يمكن أن تزيد من الطعم المالح. اختر الأطعمة الطازجة الكاملة بدلاً من ذلك.

4. اغسل فمك: بالماء أو غسول الفم الخالي من الكحول للمساعدة في تطهير براعم التذوق وتقليل الطعم المالح.

5. مضغ العلكة الخالية من السكر أو النعناع: يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر أو النعناع في تحفيز إنتاج اللعاب، ما يساعد على تخفيف الطعم المالح.