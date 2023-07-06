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أحمد نعينع يشيع جثمان شقيقة بمدافن الأسرة في الإسكندرية

الخميس، 06 يوليو 2023 03:48 م
أحمد نعينع يشيع جثمان شقيقة بمدافن الأسرة في الإسكندرية أحمد نعينع يشيع جثمان شقيقة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شيّع العشرات من مسجد المواساة في منطقة باب شرقي الإسكندرية ، اليوم الخميس ، جثمان الدكتور ممدوح أحمد أحمد نعينع، شقيق القارئ الطبيب أحمد نعينع، من مسجد المواساة الإسكندرية، لدفنه بمقابر الأسرة.

 

جنازة شقيق القارئ الطبيب أحمد نعينع جاءت وسط حشود من الأسرة والمحبين الذين شاركوا فى تشييع الجثمان ومواساة الأسرة، وعليهم علامات الحزن.

 

ويذكر أن القارئ الدكتور أحمد أحمد نعينع، أعلن أمس الأربعاء، وفاة شقيقه الدكتور ممدوح أحمد أحمد نعينع، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع فيس بوك.

 

وكتب الدكتور نعينع عبر صفحته على فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة على الفقيد الدكتور ممدوح نعينع شقيق القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع غدًا الخميس 6 يوليو عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة بالإسكندرية.

 

كما نشرت الصفحة الرسمية للقارئ الدكتور أحمد نعينع عبر فيس بوك: البقاء لله وحده، انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيد آل نعينع والشعراوي والعدل ونافع بمطوبس والإسكندرية والقاهرة.. وهو المرحوم الدكتور ممدوح أحمد أحمد نعينع، شقيق المقرئ الدكتور أحمد أحمد نعينع، والمهندس مسعد أحمد نعينع، وشقيق حرم المرحوم القبطان حسام رشدي، وحرم الكيمائي الأستاذ محمد حافظ، والفقيد قريب ونسيب جميع العائلات بمطوبس.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

تشيع جثمان شيقيق المقرئ أحمد نعينع بالإسكندرية
تشيع جثمان شيقيق المقرئ أحمد نعينع بالإسكندرية

 

أحمد نعينع يتقدم تشيع جثمان شقيقة بالإسكندرية
أحمد نعينع يتقدم تشيع جثمان شقيقة بالإسكندرية

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