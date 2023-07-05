100 يوم صحة توقع الكشف على المواطنين بالمجان بقرية شطورة

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور سامى النجار ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج ، أن مبادرة 100 يوم صحة تواصل تقديم خدماتها الطبية على مستوى المحافظة من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة واليوم تم تنظيم قافلة طبية مكبرة بقرية شطوره التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالى المحافظة

وقال النجار، في بيان، اليوم، الأربعاء، إنه تم توقيع الكشف الطبي على كبير من المواطنين بمبادرات صحة المرأة والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج وتم الكشف والفحص والتحاليل و صرف الأدوية وجميع الخدمات مجانا وضمت القافلة الطبية عيادات الباطنة والأطفال و النساء و تنظيم الأسرة والتحاليل وعيادة الأسنان ونشر فرق التوعية والتواصل المجتمعي لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها المبادرات الرئاسية وخدمات القافلة.

وأشار إلى أن الحملة تضم السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال، وتنفيذ خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف ونشر فرق التوعية الصحية والتواصل المجتمعي.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، دشن في الخامس والعشرين من الشهر الماضى ، إطلاق الحملة القومية " 100 يوم صحة "، لتجوب مدن وقرى سوهاج المختلفة، بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة، بحضور الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى إطار المتابعة تفقد محافظ سوهاج عددا من فرق العمل المشاركة في الحملة، مثمنا جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان، مشيدا بدور وزارة الصحة والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين في الحملات القومية العلاجية المختلفة لدعم صحة المواطن المصري، والمساهمة في بناء الإنسان، وتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم، لافتا إلى أهمية تلك المبادرات التي شكلت نقطة فارقة في حياة ملايين المصريين.

والحملة تشهد تكثيف فعاليات 10 مبادرات رئاسية صحية منها " مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين، مبادرة الرئيس لفحص الراغبين في الزواج، مبادرة الرئيس لفحص السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مبادرة الرئيس للأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، مبادرة الرئيس لفحص فيروس سي، مبادرة الرئيس لفحص فيروس سي لطلاب المدارس، مبادرة الرئيس لفحص الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مبادرة الرئيس لفحص كبار السن، مبادرة الرئيس للأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة".