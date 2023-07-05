اليوم السابع
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هيئة المطابع الأميرية تنجح في إنتاج ورق التصوير لتلبية احتياجات الأسواق

الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:34 م
هيئة المطابع الأميرية تنجح في إنتاج ورق التصوير لتلبية احتياجات الأسواق أشرف أمام رئيس المطابع الأميرية
كتب - إسلام سعيد

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كشف تقرير إنجازات وزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للمطابع الأميرية بلغت حجم الأعمال المحققة بالهيئة نحو 5,432 مليار جنيه، كما بلغ حجم الاستثمارات المخصصة لعمليات الاحلال والتجديد للمحافظة على الطـاقة الإنتاجية للهيئة 47 مليون جنيه.

وقامت الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بإنتاج باكورة انتاجها من ورق التصوير (تحيا مصر) لتلبية الاحتياجات من ورق التصوير لماكينات التصوير والطابعات الليزر وإطلاق بوابة التشريعات والأحكام المصرية.

كما كشف تقرير الوزارة، أنه تم إطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين–مراسيم بقوانين–قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات)

وأشار تقرير وزارة التجارة، إلى أنه تم إضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed)  لطباعة الكميات الضخمة، وإضافة نشاط الطباعة بالأحبار الخاصة (أحبار مغناطيسية، حبر حراري، حبر U.V).

 


أشرف أمام رئيس المطابع الأميرية

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