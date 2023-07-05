هولندا تحظر المحمول والساعات الذكية بالمدراس لعدم تشتيت الطلبة

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية، حظر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في الفصول الدراسية بالمدارس المتوسطة والثانوية، بدءاً من 1 يناير 2024.

وأعلنت الحكومة الهولندية في بيان لها نشرته وسائل الإعلام الهولندية، أنه سيتم حظر الهواتف المحمولة في الفصول بالمدارس المتوسطة والثانوية تماشياً مع القرار الذي اتخذته الوزارة عبر التنسيق مع المؤسسات في قطاع التعليم.

وذكر البيان أن القرار اتخذ لكون استخدام الهاتف يشتت انتباه الطلاب ويضعف مهارات التعلم لديهم وأفاد أن الساعات الذكية والأجهزة اللوحية مدرجة أيضاً في نطاق الحظر.

وقال وزير التعليم روبرت ديجكراف: رغم أن الهواتف تؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا، فلا ينبغي أن تكون في الفصل الدراسى، مؤكدًا على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للتركيز والتعلم بشكل جيد للطلاب بعد أن أظهرت الأبحاث العلمية أن الهواتف المحمولة تمنع ذلك.

وأكد الوزير في بيانه: من الآن فصاعداً لا مشاهدة لمقاطع فيديو تيك توك أو التراسل مع زميل في الفصل أو مشاركة صور على سناب شات.

وجاء في البيان أن طريقة تنفيذ قرار حظر الهاتف متروكة لإدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وأوضح أنه يمكن حظر الهاتف تمامًا في الفصول الدراسية، أو السماح باستخدام محدود في حالات استثنائية مثل المرض والإعاقة، أو في حال تطلب محتوى الدرس ذلك.

وأفاد أن تطبيق القرار سيبدأ في 1 يناير 2024، وفي حال عدم تحقيق النجاح المنشود نهاية العام الدراسي 2023-2024 ، فيمكن حينئذ إصدار قانون ملزم إذا تطلب ذلك.