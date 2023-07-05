نيويورك بوست: بايدن وابنه كانا بكامب ديفيد وقت العثور على كوكايين بالبيت الأبيض

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الضوء على العثور على مسحوق أبيض فى البيت الأبيض تبين فيما بعد أنه كوكايين ، وقالت إنه تم العثور على "العنصر غير المعروف" في الجناح الغربي والذي تم إخلاءه لفترة قصيرة يوم الأحد وتم استدعاء فريق للتأكد من المادة.

وصرح أحد رجال الإطفاء في العاصمة في اتصال لاسلكي الساعة 8:49 مساءً يوم الأحد، "لدينا شريط أصفر يشير إلى هيدروكلوريد الكوكايين."

وذكر نداء الإرسال الأولي أنه تم العثور على مادة المسحوق الأبيض في مكتبة السكن بالطابق الأرضي من المبنى.

ومع ذلك ، قال مسئولون مطلعون على الحادث لصحيفة "نيويورك بوست" إن الكوكايين المزعوم تم العثور عليه في منطقة في الجناح الغربي يمكن الوصول إليها من قبل موظفي البيت الأبيض والضيوف.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن ، 80 عامًا ، كان في كامب ديفيد وقت وقوع الحادث ، وكذلك ابنه هانتر ، الذي اعترف بإدمان الكوكايين في الماضي.

وكان الرجل البالغ من العمر 53 عامًا جزءًا من حفلة العائلة التي عادت إلى واشنطن من المنتجع الرئاسي في احتفالات 4 يوليو في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

الجناح الغربي هو القلب الإداري للرئاسة ويتضمن المكتب البيضاوي ومكاتب الموظفين التنفيذيين وغرفة مجلس الوزراء وغرفة روزفلت وغرفة الإحاطة الصحفية.

وقالت الخدمة السرية لصحيفة "نيويورك بوست" إن الوكالة "لا تعلق على التحقيق النشط" ، حيث قال المتحدث أنتوني جوليلمي في وقت لاحق في بيان إنه سيتم إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من أن المادة عبارة عن كوكايين بالفعل.

تحاول السلطات الآن تحديد كيفية دخول المادة إلى البيت الأبيض بعد أن عثر عميل الخدمة السرية على المسحوق أثناء عملية مسح روتينية للمبنى.

أثارت أخبار الاختبار الإيجابي سخرية من المعلقين المحافظين الغاضبين بالفعل من معاملة وسائل الإعلام للابن الأول، لاسيما بعد ظهور تفاصيل جديدة حول إدمانه وقيادته وهو يدخن المخدرات، ومخالفته السرعة فى واقعة أخرى.

ويتهم مستخدمو تويتر نجل الرئيس بأنه مشتبه به محتمل بسبب تورطه السابق في المخدرات. في وقت سابق من هذا الصيف ، تم تسريب مقطع فيديو يظهر هانتر بايدن وهو يدخن أثناء القيادة في أحد أحياء أرلينجتون. أظهر الفيديو أيضًا أنه كان يقود سيارته فوق الحد الأقصى للسرعة المناسبة.