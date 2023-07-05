ميقاتي يبحث مشروع الموازنة العامة لإصدار المسودة النهائية الأسبوع المقبل

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عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا اليوم الأربعاء لبحث مشروع الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري 2023.



وتم خلال الاجتماع استكمال بحث في بنود والاقتراحات على أن تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال أسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدراستها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.



شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.



يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني وافق في شهر فبراير الماضي على الصرف بالوزارات وفقا للقاعدة الإثني عشرية على أساس موازنة العام الماضي وذلك لحين إقرار موزانة الدولة للعام الحالي في مجلس الوزراء ومجلس النواب. وكانت موازنة العام الماضي قد أقرت في مجلس النواب أواخر شهر سبتمبر الماضي.