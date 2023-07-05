اليوم السابع
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"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر يوليو 2023

الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:39 ص
"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر يوليو 2023 مياه الشرب
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر يوليو 2023 م .
 
وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.
 
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.
 
 
 
 
الخطة (1)
الخطة (1)

الخطة (2)
الخطة (2)

الخطة (3)
الخطة (3)

الخطة (4)
الخطة (4)

الخطة (5)
الخطة (5)

 
 


 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

خطة الغسيل



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