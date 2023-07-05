اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:39 م
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مصرع سائق دراجة نارية بعد اصطدامه بسيارة نقل فى الدقهلية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:00 م
مصرع سائق دراجة نارية بعد اصطدامه بسيارة نقل فى الدقهلية حادث تصادم -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى سائق دراجة نارية بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية مصرعه، فى حادث تصادم مع سيارة نقل على طريق منية النصر المطرية.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق منية النصر المطرية، ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سياره نقل بموتوسكل علي طريق منية النصر المطريه، أمام قرية الرياض نتج عنها وفاة قائد الدراحة النارية، ويدعي خالد أحمد شوقي محمد حامد 41 سنه، والمقيم بميت سلسيل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة، وجار تحرير محضر بالواقعة.


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